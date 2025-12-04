Глава Раменского округа провел выездную администрацию в школе №35 3 декабря

В школе №35 «Вектор успеха» в Раменском округе 3 декабря прошла выездная администрация с участием главы округа Эдуарда Малышева и его заместителей, где жители обсудили вопросы благоустройства, транспорта и социальной поддержки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Раменском округе 3 декабря состоялась выездная администрация в школе №35 «Вектор успеха». В мероприятии приняли участие глава округа Эдуард Малышев, его заместители по вопросам ЖКХ, социальным вопросам и благоустройству, а также профильные специалисты.

Жители обратились к руководству муниципалитета с вопросами о содержании жилищного фонда, запуске школьного автобуса, благоустройстве придомовых территорий и развитии образовательных учреждений. Особое внимание уделили просьбам о замене изношенных элементов на детских площадках и необходимости дополнительной подсветки на остановках.

Ольга, жительница поселка Кратово, отметила, что после прошлых встреч в ее районе построили новую детскую площадку. Она также подняла вопрос о принятии бесхозных дорог и необходимости второго школьного автобуса. Дмитрий, житель ЖК «Десятка», подчеркнул важность таких встреч для прямого диалога с администрацией.

Все обращения были зафиксированы, а глава округа поручил ответственным службам обозначить сроки исполнения и контролировать выполнение. Эдуард Малышев отметил, что оперативное реагирование на запросы жителей и комплексный подход к решению проблем остаются приоритетами в работе администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.