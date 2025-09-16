Глава Раменского округа проинспектировал дорожную инфраструктуру в пос Кратово

В этом году благодаря многочисленным обращениям жителей как в социальных сетях, так и на личных приемах и в выездных администрациях были запланированы работы по устройству тротуаров в поселке Кратово Раменского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Эти тротуары были необходимы для обеспечения безопасного и комфортного передвижения пешеходов. На улице Тверской тротуар будет длиной 450 м, а на улице Маяковского — 385 м.

Глава округа Эдуард Малышев посетил поселок с рабочим визитом, в ходе которого проинспектировал строительство пешеходных зон.

На текущий момент на вышеуказанных улицах уже установлен бортовой камень и выполнены работы по укладке основания. На улице Тверской осталось уложить асфальтобетонное покрытие. Также здесь планируется расширить проезжую часть. На улице Маяковского тоже появится новый тротуар и будет введено одностороннее движение.

Подрядная организация работает в соответствии с действующими нормами и опережением производственного графика.

Завершение работ запланировано на 28 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.