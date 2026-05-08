Глава Раменского округа Подмосковья поздравил ветеранов

Глава Раменского округа накануне Дня Победы навестил ветеранов Великой Отечественной войны Нину Барышникову и Антонину Жаренникову, а также организовал для них праздничные концерты у дома, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Руководитель округа посетил Нину Александровну Барышникову, которой в этом году исполнится 102 года. Война застала ее 15-летней в блокадном Ленинграде. Пережив голод и потерю почти всей семьи, она трудилась на заводе «Пирометр», а в 1942 году была эвакуирована в Раменское. Более 40 лет Нина Александровна проработала в РПКБ.

Сегодня она является почетным жителем города, награждена медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд». Глава округа отметил ее жизнелюбие и силу духа, которые она сохранила несмотря на тяжелые испытания.

Также поздравления приняла Антонина Ивановна Жаренникова. В годы войны она работала на деревообрабатывающем комбинате в Тверской области, а затем многие годы трудилась в лаборатории Раменского приборостроительного завода. Сейчас ветеран окружена заботой большой семьи — у нее двое внуков и пять правнуков, младшей правнучке всего два месяца.

Для ветеранов организовали праздничную программу «Парад у дома ветерана»: под их окнами прозвучали фронтовые песни и торжественные марши.

«От всей души желаю Нине Александровне и Антонине Ивановне крепкого здоровья, бодрости духа, заботы и внимания родных. Низкий поклон вам, дорогие ветерааны. Мы помним, мы гордимся, мы благодарны. С наступающим Днем Победы!» — сказал Эдуард Малышев.

Он подчеркнул, что сохранение исторической памяти и уважение к подвигу ветеранов остаются важной частью патриотического воспитания молодежи округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.