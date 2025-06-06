Глава Раменского округа оценил благоустройство дворов в Гжели

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев лично проинспектировал ход работ по комплексному благоустройству сразу нескольких дворовых территорий в деревне Антоново, расположенной в территориальном управлении «Гжель». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе инспекции глава округа оценил масштаб проводимых работ. В рамках проекта ведутся работы по устройству асфальтобетонного покрытия проездов и парковок, пешеходных дорожек и тротуаров, установке дорожного бортового камня, а также замене урн и лавочек.

Эдуард Малышев отметил важность комплексного подхода, позволившего объединить и благоустроить сразу три дворовые территории по адресам: улица Животноводов, дома 1 и 2, и улица Учителей, дом 1.

Глава округа подчеркнул, что в следующем году запланирована модернизация детской игровой площадки в этом районе. Он также выразил удовлетворение положительными отзывами жителей о проделанной работе.

«Будем и дальше с командой работать над улучшением инфраструктуры муниципального округа», — заключил Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.