Глава Раменского округа наградил ветерана труда в Подмосковье

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев вручил Анне Расторгуевой почетный знак «За особые заслуги перед Раменским муниципальным округом» в день ее 85-летия. Награду получила ветеран труда с 66-летним стажем работы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Анна Ивановна Расторгуева более шести десятилетий работала в Раменском округе. Из 66 лет трудового стажа 45 лет она посвятила Раменскому приборостроительному заводу, где с 1989 года носит звание ветерана труда предприятия. Еще 10 лет она возглавляла библиотеку в школе №9 и была главным редактором школьной электронной газеты «Девяточка», обучая учеников основам журналистики.

Анна Расторгуева — член Союза писателей России, краевед и автор книг по истории Раменского приборостроительного завода. Она регулярно публикует стихи и статьи в местных СМИ, активно занимается гражданско-патриотическим воспитанием молодежи. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне вышла ее книга «Дети войны».

«Моя писательская деятельность началась с того, что мой начальник Владимир Григорьевич сказал: «Анна, вот ушел Михалевич, и ничего о нем нет, давай мы хоть маленькую книжечку издадим». А я говорю — давай! И мы составили книгу-воспоминание о Михаиле Леонтьевиче людей, которые его близко знали», — вспоминала Анна Расторгуева.

Сейчас она завершает работу над новой рукописью «О дорогих и любимых», в которой делится воспоминаниями о жизни, тесно связанной с историей страны и Раменского округа. Анна Ивановна является ветераном труда, почетным ветераном РПЗ и относится к категории «дети войны».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.