сегодня в 14:19

Глава Раменского округа наградил четыре школы за активное участие в экоакции

В Раменском муниципальном округе прошла экологическая акция «V единстве Za Победу», в рамках которой было собрано 800 кг макулатуры. Участниками стали четыре местные школы № 9, 19, Ильинская школа № 25 и Власовская школа № 13 Раменского округа. Всего учащимися было собрано и передано на переработку 800 кг макулатуры, сообщает пресс-служба администрации округа.

Глава муниципалитета Эдуард Малышев вручил благодарственные письма представителям этих учебных заведений за вклад в сохранение окружающей среды. Он отметил важность подобных инициатив для воспитания бережного отношения к природе у подрастающего поколения.

Цели акции включали помощь военнослужащим региона, участвующим в спецоперации, и жителям новых регионов России, а также уменьшение объемов бумажных отходов и сохранение лесных ресурсов страны путем вовлечения населения в раздельный сбор макулатуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.