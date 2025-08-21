Глава Раменского округа Эдуард Малышев проверил новые детские площадки в Гжели

В Раменском муниципальном округе завершили масштабную модернизацию детских игровых зон. Всего на территории округа обновили 19 площадок. В территориальном управлении «Гжель» в текущем году модернизировали два игровых комплекса — один на территории поселка Кирпичного завода, второй — в селе Гжель. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Качество выполненных работ лично проверил глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев. Он отметил высокие стандарты строительства обновленных объектов. Впервые при обустройстве площадок использовали двойное резиновое покрытие, которое значительно снижает вероятность получения травм детьми при падениях.

Каждый модернизированный игровой комплекс включает стандартный набор элементов: качели, балансиры и горки.

Заместитель главы Раменского муниципального округа Залимхан Гаджиев подчеркнул важность комплексного подхода к благоустройству. По его словам, обязательными элементами являются ограждение территории (особенно вблизи автодорог), скамейки для родителей, освещение и система видеонаблюдения. Набор игровых элементов и цветовое решение площадок согласовывают с местными жителями.

Работы по благоустройству в ТУ «Гжель» продолжатся. По многочисленным обращениям жителей разрабатывается проект спортивного комплекса, ориентированного на детей старшего возраста.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.