Глава Пушкинского оценил статус готовности школ к новому учебному году

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с коллегами посетили школы в селе Братовщина и в микрорайоне Заветы Ильича, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас на двух объектах завершается капитальный ремонт. Готовность обновленных образовательных учреждений составляет 95%.

В Братовщине проводятся работы по благоустройству, пуско-наладочные работы на инженерных сетях. В Заветах Ильича работники монтируют дверные блоки, завершают благоустройство и также проводят пуско-наладочные работы.

Обновление фасада и внутренних помещений, инженерных систем и кровель зданий на объектах проводится в рамках партийного проекта «Единой России» «Новая школа». Уже 1 сентября школы откроют свои двери для учащихся.

«Конечно, ждем. Внучка уже готова к новому учебному году и с нетерпением ждет встречи с учителями, одноклассниками, и очень хочет поскорее увидеть обновленное знание любимой школы. Судя по масштабам проведенных работ — наши ребята будут учиться в комфортных и современных условиях. Спасибо за такой чудесный подарок к 1 сентября», — поделилась жительница Пушкино Лариса Богданова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.