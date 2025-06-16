Глава Псковской области объяснил отключение мобильного интернета в регионе

сегодня в 17:39

Временное ограничение мобильного интернета в Псковской области было введено, чтобы обеспечить безопасность критически важных объектов. Такие же меры вводились и в иных частях России, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

Он объяснил, что публично об ограничении мобильного интернета не сообщалось, поскольку речь идет об иной ситуации по сравнению с Днем Победы, когда об отключении такой Сети говорили заблаговременно.

Ведерников понимает, что жителям Псковской области не понравилось отсутствие привычных цифровых сервисов. Однако безопасность людей и инфраструктурных объектов важнее. Губернатор добавил, что ситуация временная.

Ранее Минобороны России сообщало, что средства ПВО ночью сбили 12 беспилотников ВСУ. 11 БПЛА уничтожили над Орловской областью, один ликвидировали под Воронежем.