Глава проверил благоустройство Стахановского озера в Павлово-Посадском округе

В Электрогорске продолжается обновление Стахановского озера к 80-летию города. Глава Павлово-Посадского округа проверил ход работ и оценил готовность объекта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Благоустройство охватывает территорию площадью 1,4 гектара. Сейчас на объекте выполняют черновые работы: вынимают грунт под дорожки и тропинки, монтируют металлический каркас для настилов у воды, готовят щебеночное основание и заливают монолитные лестницы.

В ближайшие месяцы планируется установить тротуары, каучуковые игровые площадки и пошаговые дорожки. Также предусмотрены современное освещение и система видеонаблюдения «Безопасный регион», установка парковочной мебели, навесов, информационных стендов, детских и спортивных элементов. Для маломобильных граждан обустроят удобные спуски и уложат тактильную плитку. Территорию дополнительно озеленят: высадят деревья и кустарники, разобьют цветники и газоны.

Общая готовность проекта составляет около 20%. Основные работы планируют завершить к 30 мая — ко дню города Электрогорска, который в этом году отмечает 80-летие.

«Работы идут активно, контроль ведется на каждом этапе. Мы делаем все, чтобы это место стало любимым для семей, спортсменов и всех, кто ценит природу и комфорт», — подчеркнул глава округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.