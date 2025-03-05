Глава правительства РФ оценил работу тепличного комплекса в Дмитровском округе

В преддверии 8 Марта глава правительства РФ Михаил Мишустин посетил цветоводческое предприятие «Тепличный комплекс — Подосинки» в Дмитровском округе. Сотрудники показали ему производственные площадки, где выращивают российские аналоги голландских роз, сообщает пресс-служба администрации Дмитровского округа.

Основной актив компании — два тепличных комплекса по выращиванию роз в закрытом грунте. В комплексе выращиваются 30 сортов роз, объем производства — 17 млн штук в год. Здесь трудятся 170 человек.

«Ощущение здесь, что мы находимся на каком-то замечательном курорте. Потому что влажность воздуха, тепло, запах роз», — отметил Михаил Мишустин.

После введения санкций и запрета на поставку в РФ посадочного материала цветочных культур из стран ЕС в «ТК — Подосинки» начали сами разводить саженцы.

Глава правительства ознакомился с новым направлением работы российских цветоводов — размножением посадочного материала.

Михаил Мишустин обсудил с сотрудницами «ТК — Подосинки» меры поддержки цветоводства. К нему обратилась директор комплекса Юлия Чарышкина. По ее словам, поддержка государства в виде льготного кредитования цветоводческих комплексов открывает возможности для расширения производства. Цветоводов интересует, есть ли возможность продлить эту программу.

Михаил Владимирович напомнил, что сейчас для отрасли действует ряд мер поддержки. В частности, программа краткосрочных кредитов на покупку оборудования и материалов. Также производители могут принять участие в программе кредитования на пять лет для приобретения сельхозтехники, ПО, машин, специальных устройств и средств автоматизации.

В завершение встречи глава правительства поздравил сотрудниц «ТК — Подосинки» с наступающим Международным женским днем, пожелал им всего самого доброго, а также поблагодарил за труд и вклад в развитие российского цветоводства.

Михаил Мишустин подчеркнул намерение продолжать поддерживать цветоводство, несмотря на различные внешние вызовы и санкционное давление.

«Для нас большая честь вновь принимать главу правительства в Дмитровском округе. Его визит в 2021 году, приуроченный ко Дню социального работника, стал важным событием. Тогда Михаил Владимирович ознакомился с работой нашего комплексного центра социального обслуживания населения, пообщался с сотрудниками и постояльцами. Визит Михаила Владимировича в „ТК — Подосинки“ — это еще одно подтверждение его внимания к развитию нашего региона», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на съезде министров экономики субъектов РФ заявил о важности поддержки президента РФ Владимира Путина и федерального правительства. По его словам, именно она позволяет развивать экономику региона.

«Сегодня мы понимаем, что привлечение и малого, и высокотехнологичного крупного бизнеса всегда легче, когда инвестор приходит на все готовое. Это и дороги, и то, что позволяет ему буквально в одно касание начать строить свое производство или просто заехать в уже готовое помещение в формате „Лайт Индастриал“. Все эти решения, которые были приняты правительством РФ при поддержке нашего президента, очень важны. Видим, что они работают и приносят результат», — заявил Воробьев.