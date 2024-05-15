Глава Подольска выслушал вопросы и предложения жителей в ходе личного приема

Благодаря личным приемам удается решить важные для людей вопросы качественнее и оперативнее. Очередную такую встречу провел глава городского округа Подольск Григорий Артамонов в общественной приемной партии на улице Комсомольской. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

В СНТ «Лучинское» профильные специалисты администрации помогут жителям поставить на баланс часть дороги, а также оформить необходимые документы для сохранения детской площадки, которая расположена на территории лесного фонда.

А в деревне Новоселки остро стоит вопрос с парковкой большегрузного транспорта около частных домов. Будет проведена беседа с представителями расположенного неподалеку складского комплекса, проработана возможность установки видеокамер, металлического ограждения и запрещающих знаков.

Также прозвучали жалобы, касающиеся расчета платы за общедомовые нужды, несвоевременных поверок счетчиков, ненадлежащей уборки дворов. По всем обращениям будет проведена проверка.

Записаться на прием можно по понедельникам с 14:00 до 17:00 по номеру телефона: 8 (496) 763-63-03. Письма принимаются на электронную почту: ArtamonovGr@yandex.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.