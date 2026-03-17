Глава Подольска встретился с юными горожанами на уроке «Разговоры о важном»

В рамках программы Минпромторга РФ при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области поговорили о том, как развивалась российская промышленность, чего она достигла и какую роль может сыграть в жизни каждого, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Гостями стали руководители АО ОКБ «Гидропресс» и АО «Подольский машиностроительный завод». Школьники смогли задать вопросы профессионалам и узнать, как работают производства.

Подольск — один из ключевых промышленных центров России. Только в 2025 году в нашем округе появилось 12 тысяч новых рабочих мест. Открываем все больше новых заводов, внедряем современные технологии.

Все это создаëт высокий спрос на инженеров, программистов, технологов. Остаются основой производства и традиционные рабочие специальности — токари, сварщики, наладчики. Президент России Владимир Путин отмечает рост престижа рабочих профессий. В рамках проекта «Профессионалитет» обновляем колледжи и оборудование, чтобы ребята могли получать качественное образование и уверенно строить карьеру.

Сегодня многие старшеклассники смогли узнать много нового, увидеть реальные возможности для развития, вдохновились карьерными перспективами. Знаю, скоро мы увидим этих ребят успешными специалистами, мастерами своего дела, вносящими вклад в развитие Подольска и всей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.