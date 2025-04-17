Глава Подольска вручил знак почетного жителя округа ветерану ВОВ Дербакову

Дербакова призвали в армию всего за месяц до начала войны. Он прошёл путь от солдата до командира орудия. Сражался в Венгрии, участвовал в боях на озере Балатон и встретил Победу в Будапеште. Получил ранение, но подлечился и остался в строю.

После войны вернулся в родной Мариуполь в свою большую семью, где его ждали мать, отец, пятеро братьев и сестер. В 1950-х переехал в Тульскую область, работал токарем на строительстве завода. Позже стал начальником отделения газовой службы. Впоследствии обосновался в Подольске.

За подвиги на фронте награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалью Жукова и орденом Трудовой Славы III степени.

«Жизненный путь Константина Гавриловича — пример мужества, трудолюбия и беззаветного служения своей Родине. Всего в текущем году 21 ветеран Великой Отечественной войны будет удостоен звания почетного жителя Подольска», — сказал Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.