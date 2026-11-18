Григорий Артамонов 17 ноября наградил 22 активистов молодежных общественных объединений премиями главы городского округа Подольск за вклад в его развитие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лауреатами премии стали студенты подольских колледжей, участники юнармейского движения, волонтеры-спасатели, представители «Движения первых», «Молодой Гвардии», «Волонтеров Подмосковья», «Молодежной Лиги» и «Российского союза молодежи».

Награжденные занимаются добровольчеством, участвуют в патриотическом воспитании и общественной жизни округа. Премиями отметили их инициативу и вклад в развитие Подольска.

«Желаю не останавливаться на достигнутом, смело воплощать задуманное и добиваться поставленных целей», — поздравил лауреатов глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Он также поблагодарил наставников, педагогов и руководителей объединений за помощь в раскрытии способностей молодых людей и поддержку их созидательных инициатив.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.