Глава Подольска вручил премии активистам молодежных объединений
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Подольск
Григорий Артамонов 17 ноября наградил 22 активистов молодежных общественных объединений премиями главы городского округа Подольск за вклад в его развитие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Лауреатами премии стали студенты подольских колледжей, участники юнармейского движения, волонтеры-спасатели, представители «Движения первых», «Молодой Гвардии», «Волонтеров Подмосковья», «Молодежной Лиги» и «Российского союза молодежи».
Награжденные занимаются добровольчеством, участвуют в патриотическом воспитании и общественной жизни округа. Премиями отметили их инициативу и вклад в развитие Подольска.
«Желаю не останавливаться на достигнутом, смело воплощать задуманное и добиваться поставленных целей», — поздравил лауреатов глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.
Он также поблагодарил наставников, педагогов и руководителей объединений за помощь в раскрытии способностей молодых людей и поддержку их созидательных инициатив.
Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.
«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.