Пассажир сорвал стоп-кран, и вагон сошел с рельсов в Подмосковье

Колесная пара вагона электрички Москва-Черусти сошла с рельсов на остановочном пункте Туголесье Казанского направления МЖД. Это произошло из-за того, что пассажир мог сорвать стоп-кран, сообщает Московская железная дорога.

Авария случилась 18 ноября в 13:07.

Обошлось без пострадавших. Людям из остановившегося состава предоставят возможность добраться до пунктов назначения на следующем попутном поезде.

Для устранения последствий происшествия на место выехала аварийно-восстановительная бригада. Пока специалисты работают на путях, движение поездов на перегоне Кривандино — Черусти осуществляется по соседней колее. Это стало причиной отклонения от графика для нескольких пригородных поездов.

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