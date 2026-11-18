Пассажир сорвал стоп-кран, и вагон сошел с рельсов в Подмосковье
Фото - © Андрей Цыганков / Фотобанк Лори
Колесная пара вагона электрички Москва-Черусти сошла с рельсов на остановочном пункте Туголесье Казанского направления МЖД. Это произошло из-за того, что пассажир мог сорвать стоп-кран, сообщает Московская железная дорога.
Авария случилась 18 ноября в 13:07.
Обошлось без пострадавших. Людям из остановившегося состава предоставят возможность добраться до пунктов назначения на следующем попутном поезде.
Для устранения последствий происшествия на место выехала аварийно-восстановительная бригада. Пока специалисты работают на путях, движение поездов на перегоне Кривандино — Черусти осуществляется по соседней колее. Это стало причиной отклонения от графика для нескольких пригородных поездов.
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