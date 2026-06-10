Глава Подольска вручил первые паспорта подросткам

Первые паспорта получили юные подольчане, для которых этот день стал важным и волнительным событием. Получение документа символизирует новый этап жизни — время ответственности, самостоятельности и новых возможностей.

Церемонию приурочили ко Дню России. Праздник объединяет жителей страны любовью к Родине, уважением к ее истории и гордостью за поколения, которые создавали и защищали Отечество. Теперь подростки становятся частью большой истории государства и в будущем будут вносить вклад в его развитие.

«Желаю ребятам успехов в учебе, спорте, творчестве и во всех добрых начинаниях. Пусть рядом всегда будут любящая семья, надежные друзья и мудрые наставники, которые помогут уверенно идти вперед и добиваться поставленных целей», — поздравил ребят Григорий Артамонов.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.