Глава Подольска вручил первые паспорта 18 юным жителям

8 октября 18 юных жителей Подольска получили первые паспорта граждан России. В торжественной церемонии участвовали глава городского округа Григорий Артамонов и участник спецоперации, кавалер четырех орденов Мужества Артем Горшенин.

Церемонию приурочили к 245-летию Подольска. Глава округа отметил, что город развивался благодаря труду и подвигам многих поколений жителей, а теперь эстафету принимает молодежь.

«Именно вам жить, работать и строить будущее родного Подольска. Патриотизм — это прежде всего дела. Кем бы вы ни стали — врачами, инженерами, военными, учеными — от вашего таланта и усилий зависит судьба округа и всей страны. Учитесь, мечтайте, уважайте родителей и наставников. Любите свою малую родину, знайте ее историю и делайте ее лучше. Пусть ваши успехи станут гордостью семьи и России!» — поздравил ребят Григорий Артамонов.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.