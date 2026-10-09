Глава Подольска вручил первые паспорта 18 юным жителям
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Подольск
Глава Подольска Григорий Артамонов 8 октября вручил первые паспорта граждан России 18 юным жителям. Ребят также поздравил участник спецоперации, кавалер четырех орденов Мужества Артем Горшенин, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
8 октября 18 юных жителей Подольска получили первые паспорта граждан России. В торжественной церемонии участвовали глава городского округа Григорий Артамонов и участник спецоперации, кавалер четырех орденов Мужества Артем Горшенин.
Церемонию приурочили к 245-летию Подольска. Глава округа отметил, что город развивался благодаря труду и подвигам многих поколений жителей, а теперь эстафету принимает молодежь.
«Именно вам жить, работать и строить будущее родного Подольска. Патриотизм — это прежде всего дела. Кем бы вы ни стали — врачами, инженерами, военными, учеными — от вашего таланта и усилий зависит судьба округа и всей страны. Учитесь, мечтайте, уважайте родителей и наставников. Любите свою малую родину, знайте ее историю и делайте ее лучше. Пусть ваши успехи станут гордостью семьи и России!» — поздравил ребят Григорий Артамонов.
Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.