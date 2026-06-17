Глава Подольска провел выездной прием в Южном микрорайоне

Выездную администрацию в Южном микрорайоне провел глава Подольска Григорий Артамонов. Он ответил на вопросы жителей о благоустройстве, социальной поддержке и содержании многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одно из обращений касалось обустройства безопасного тротуара от СНТ «ЗиО №1» до остановки общественного транспорта. Сейчас на этом участке проложена временная дорожка, по которой трудно передвигаться осенью и зимой. Строительство полноценного тротуара включат в план работ. При экономии бюджетных средств проект могут реализовать уже в 2026 году.

Еще одна жительница подняла вопросы льготного протезирования зубов и состояния многоквартирного дома. Специалисты соцзащиты разъяснили ей порядок получения положенных выплат и оформления документов. Подъезд дома отремонтируют до конца года, а от управляющей организации потребуют обеспечить надлежащее содержание и чистоту. Глава поручил выстроить конструктивный диалог с жильцами.

Также руководитель муниципалитета встретился с общественным активистом из Добрятина. Он обсудил содержание территории с коммерческими объектами. Профильным службам поручено проработать вопрос с собственником и проверить соблюдение требований пожарной безопасности.

Все обращения жителей взяты на контроль.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.