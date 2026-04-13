Глава Подольска прошел в пасхальном крестном ходе

Пасхальный крестный ход состоялся 12 апреля в Подольске. В нем приняли участие глава городского округа Григорий Артамонов, духовенство, представители Чехова и Серпухова и почти три тысячи жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Шествие началось у Троицкого собора и прошло по улице Февральской, проспекту Ленина, Революционному проспекту и улице Красной. Завершился крестный ход у стен Воскресенского храма.

Григорий Артамонов отметил, что выбранный маршрут стал символом духовного единства, мира и возрождения. По его словам, крестный ход объединил людей разных поколений и взглядов, напомнив о ценностях любви, милосердия, взаимоподдержки и надежды.

Глава округа поблагодарил священнослужителей, организаторов, участников, сотрудников правоохранительных органов, медиков и волонтеров за обеспечение безопасности и порядка. Он также поздравил жителей с праздником, пожелав мира, здоровья и благополучия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям.

«В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.