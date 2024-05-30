Глава Подольска проинспектировал строительство школы и детсада у деревни Бережки

В четверг глава Подольска Григорий Артамонов вместе с председателем совета депутатов округа Алексеем Никулиным и жителями ЖК «Каскад Парк» проверил строительство школы и детсада у деревни Бережки. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Образовательное учреждение на 350 мест готово полностью. Осталось расставить мебель, навести порядок на территории, завершить пусконаладку оборудования. Активно формируем педагогический состав. Большинство учителей — подольчане. Но будут преподаватели также из Тамбова, Томска и Белгорода. По программе нашего губернатора Андрея Воробьева компенсируем специалистам аренду жилья», — сообщает руководитель муниципалитета.

Он также добавил, что дал поручение заранее проработать возможность открытия в школе спортивных секций и кружков, чтобы у детей были все условия для всестороннего развития и досуга.

«Позже рядом появится новое здание для малышей на 160 мест. Степень готовности чуть более 20%. Необходимо увеличить число рабочих, чтобы не затягивать процесс и выдерживать все сроки. Буду держать возведение дошкольного учреждения на особом контроле», — сообщил руководитель муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.