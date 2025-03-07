Глава Подольска поздравил волонтеров и ветеранов с международным женским днем

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил волонтеров, членов общественных организаций, медицинских работников и ветеранов Подольска с наступающим 8 марта. В первую очередь отметил наградами тех, кто оказывает неоценимую поддержку военнослужащим. Многодетным мамам вручил благодарности главы городского округа Подольск, сообщает пресс-служба администрации округа.

На торжественном мероприятии выступили творческие коллективы округа, а также группа «Кватро». Известные артисты порадовали подольчанок яркими хитами в своем профессиональном исполнении.

«Международный женский день — это не просто дата, а праздник весны, красоты и любви. Спасибо прекрасной половине человечества за заботу, терпение и неиссякаемую энергию. Вы — душа и опора общества, источник гармонии и света. Пусть в ваших домах царят мир, благополучие и счастье, а сердца будут согреты любовью и заботой!» — сказал Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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