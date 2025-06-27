Глава Подольска поздравил сотрудников системы 112 с 10-летним юбилеем

Глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил сотрудников «Системы-112» с 10-летием с момента ее создания. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Вместе с заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Антоном Герасимовым и начальником Главного управления МЧС России по Московской области Алексеем Павловым Артамонов вручил награды тем, чья преданность делу и профессионализм ежедневно спасают человечекие жизни.

«Номер 112 знает каждый житель Подмосковья. За 10 лет эти цифры стали символом безопасности. За каждым вызовом — труд тех, кто работает круглосуточно, без выходных: операторов, диспетчеров, инженеров, экстренных служб. Благодаря этой команде миллионы людей получили помощь вовремя — при пожарах, ДТП, ЧС, угрозах здоровью и жизни. Их работа часто остаётся незаметной, но именно от неё зависит, как быстро и точно придёт спасение. Спасибо каждому. Вы — настоящие герои нашего времени», — сказал Артамонов.

Он выразил особую благодарность тем, кто создавал систему с нуля, кто верил в неё, внедрял, обучал, развивал. В настоящее время система стала надёжным механизмом, отвечающим самым высоким стандартам.

Служба работает 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. За 10 лет было принято более ста миллионов вызовов со всей Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.