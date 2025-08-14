Глава Подольска поздравил призера всероссийского конкурса «Большая перемена»

сегодня в 09:30

Шестиклассник школы № 11 Подольска Виктор Осипов стал лауреатом II степени на Всероссийском конкурсе «Большая перемена». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Соперниками юного подольчанина стали сотни ребят со всего мира. Заключительный этап состоялся в Международном детском центре «Артек», где лучшие из лучших прошли испытания в сферах коммуникации, логического мышления и креативности. Также показали свои навыки работы в команде. Отдельного внимания удостоилась тема «Память поколений».

«Поздравляю Виктора с отличным результатом! Гордимся и ждем новых достижений», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» является флагманским проектом «Движения Первых». Он проводится при поддержке Минпросвещения России, Росмолодежи и Минобрнауки России. С 2025 года «Большая перемена» стала частью нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.