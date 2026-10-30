Глава Подольска посетил Центр детского творчества после капремонта

Глава Подольска Григорий Артамонов 30 октября посетил обновленный Центр детского творчества на улице Школьной в Климовске и обсудил с педагогами оснащение кабинетов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Капремонт центра провели по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». В здании обновили фасад, кровлю, инженерные системы и внутренние помещения. Перепланировка позволила оборудовать два дополнительных кабинета. Особое внимание уделили доступности для маломобильных граждан.

В 38 группах будут заниматься почти 500 детей под руководством восьми педагогов. В центре оборудовали кабинеты изобразительного искусства, дошкольного развития, музыки и театрального мастерства.

Григорий Артамонов обсудил с педагогами их потребности и планы. В кружке авиамоделирования под руководством Сергея Маленького занимаются в том числе областные чемпионы. Недавно воспитанники собрали модель спортивного самолета с электродвигателем, способную находиться в воздухе до семи минут.

Педагог рассказал, что для сборки моделей пока приходится использовать подручные материалы. Для более качественной и современной работы кабинету нужен 3D-принтер.

«Этот вопрос взяли в проработку: сейчас рассматриваем возможность его приобретения при поддержке «Единой России»», — сообщил Григорий Артамонов.

Также на встрече обсудили оснащение кабинета хореографии профессиональными станками. Этот вопрос также будет решен.

«Важно, чтобы у детей были все условия для развития способностей и реализации своих идей, а педагоги могли работать с современным оборудованием и видеть результаты своего труда», — отметил Григорий Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.