Глава Подольска посетил погранично-патрульный корабль

Глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов по приглашению командира посетил погранично-патрульный корабль (ППК) «Подольск». Муниципалитет уже много лет связывают с ним добрые дружественные связи, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С собой в поездку в Питер Артамонов пригласил лучших юнармейцев, тех, кто хорошо показал себя в учебе и на различных смотрах и соревнованиях. Для них провели экскурсию и показали, как устроен корабль.

«Пообщались с экипажем, вручил награды и комплекты тактической формы от городского округа. Договорились, что будем держать связь и оказывать все необходимую помощь», — сказал Артамонов.

ППК «Подольск» — это новый, оснащенный всем необходимым корабль, на котором есть все условия для комфортного несения службы. Через несколько недель моряки отправятся нести боевое дежурство на границу, охранять рубежи страны.

После экскурсии и знакомства с экипажем Артамонов пообщался с молодежью уже в неформальной обстановке. Ребята поделились впечатлениями, для них это большое событие. Во время поездки они были на каникулах, готовились к новому учебному году и достижениям.

Каждый из юнармейцев уже в юном возрасте решил связать свою жизнь со служением Родине. Самых инициативных власти продолжат поддерживать во всех начинаниях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.