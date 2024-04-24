Глава Подольска передал ключи от внедорожника участникам СВО из округа

Глава Подольска Григорий Артамонов передал ключи от внедорожника участникам специальной военной спецоперации (СВО), УАЗ-Патриот 2023 года выпуска будет верно служить защитникам на передовой. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Автомобиль крепкий и неприхотлив в обслуживании, при необходимости его можно оперативно отремонтировать. Это одно из важнейших условий на фронте.

«Договорились, что перед отъездом ребята заберут и подготовленный для них гуманитарный груз: медикаменты, одежду, продукты питания. После этого они отправятся в сторону Авдеевки, где сейчас несут службу», — сказал Артамонов.

Боец с позывным «Коммунист» сказал, что им приятно, что на их просьбы всегда реагируют оперативно.

«Помогают нам. Мы очень чувствуем поддержку», — сказал «Коммунист».

Артамонов также отметил, что постоянно находится на связи с бойцами, чтобы оперативно обеспечивать не только бытовыми мелочами, но и современной техникой.

«В январе специально для них подмосковные разработчики безвозмездно собрали робототехнический комплекс для эвакуации раненых. Любая помощь, направленная на фронт, обязательно принесет огромную пользу нашей стране. Присоединяйтесь!» — сказал глава округа.

Волонтерский центр на ул. Ульяновых, 1 на связи ежедневно. Узнать, что требуется военнослужащим именно сейчас, можно по телефону: 8 496)750-04-93.

Посильную финансовую помощь примет благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.