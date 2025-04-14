Глава Подольска отметил призеров олимпиады по истории и китайскому языку

Глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил призеров Всероссийской олимпиады школьников по истории и китайскому языку. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Татьяна Острянинова стала призером во второй раз. Сначала она проявила себя в дисциплине «Искусство», а теперь стала одной из лучших по истории. В этом году подольчанка выпускается из лицея № 23 и планирует поступать в МГИМО.

«Наши ребята не перестают радовать своими успехами на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Школьники округа принесли Подольску и Подмосковью уже 2 победных и 7 призовых мест. Уверен, что в будущем они порадуют нас новыми успехами! К своей мечте настойчиво идёт Татьяна Острянинова. Она ещё не раз принесёт нашему округу победы!» — сказал Артамонов.

Также он отметил призёров по китайскому языку Всероссийской олимпиады школьников Алёну Щуренко из лицея № 5 и ученика лицея «Парус» Александра Артеменко.

Интеллектуальные состязания по 24 школьным предметам среди ребят продолжаются. Московскую область представляют в том числе и 49 юных жителей округа из 14 образовательных организаций. Это больше, чем в 2024 году почти в два раза.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.