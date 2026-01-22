Глава Подольска отметил активистов ко Дню российского студента

«Уверен, для многих ребят Подольск станет тем местом, с которым они свяжут свою будущую профессию. Нашему округу нужны именно такие — молодые, грамотные и неравнодушные жители! Бережное отношение к истории и активность ребят вызывают глубокое уважение», — сказал Артамонов.

Студенты и педагоги провели содержательную экскурсию, показали, как выстроен учебный и практический процесс. Артамонов осмотрел современные учебные пространства с пассажирским терминалом и лабораторией по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей. Здесь ребята на этапе обучения применяют знания на практике. Это не только улучшает понимание профессии, но и дает уверенность в своих силах.

Особое внимание уделили историко-краеведческому музею колледжа, который помогает сохранению памяти. Студенты участвуют в поисковых экспедициях, помогают поднимать останки героев Великой Отечественной войны. Свои находки выставляют в музее.

Важной составляющей учебного процесса является внеурочная деятельность. Многие студенты состоят в Российском союзе молодежи, активно занимаются волонтерством и участвуют в патриотических и социально значимых проектах, реализуемых в Подольске.

В колледже обучаются почти 800 студентов по 11 востребованным направлениям от информационных систем и логистики до правоохранительной деятельности, транспортных технологий и авиационных двигателей. Колледж входит в пятерку лучших профессиональных образовательных организаций Московской области и готовит кадры, которые действительно нужны региональной экономике.

25 января ежегодно в России отмечают День российского студенчества (Татьянин день). В 2026 году праздник выпадает на воскресенье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.