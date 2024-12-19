Глава Подольска обсудил итоги прямой линии с президентом РФ

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов со своими заместителями, председателем Совета депутатов округа Алексеем Никулиным и руководителем фракции партии «Единая Россия» Любовью Ушаневой посмотрели прямую линию с Президентом Владимиром Путиным, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ежегодная пресс-конференция главы государства длилась более четырех часов. Прямая линия — катализатор ускоренного решения множества обращений от глобальных до точечных. Президент ответил на самые разные вопросы россиян, касающиеся поддержки пенсионеров, молодых и многодетных семей, ЖКХ, здравоохранения, социально-экономического развития регионов.

В ходе общения озвучены решения по важнейшим направлениям. В том числе поддержке военнослужащих СВО, оказанию медицинской помощи, внутренней и внешней политике.

«Задан вектор развития, будем держать курс Президента. Конечно, важнейшие озвученные инициативы будут реализовываться и в Подольске при поддержке правительства Подмосковья. Важно, чтобы наша работа прежде всего была нацелена на создание комфортных условий жизни для подольчан. Как отметил в завершение своего выступления наш Президент, главное — это люди!» — сказал Артамонов.

Никулин отметил, что депутаты будут выполнять поставленные задачи в тесном взаимодействии с исполнительными органами власти.

«Присоединяюсь к пожеланию Президента больше быть рядом с близкими людьми и смотреть на свою малую родину и Россию в целом как на свою семью», — заключил Никулин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.