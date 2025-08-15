Глава Подольска и депутат Госдумы вручили детям рюкзаки в обновленной гимназии

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов и депутат Государственной Думы РФ Вячеслав Фетисов осмотрели обновленную гимназию имени Подольских курсантов и вручили рюкзаки со школьными принадлежностями детям участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В гимназии имени Подольских курсантов завершили капитальный ремонт и обновили классы, приобрели новое оборудование, обустроили комфортные пространства для занятий и отдыха.

«Сделали все необходимое для того, чтобы подрастающее поколение училось в лучших условиях, росло сильным, счастливым. Здесь же встретились с детьми из семей наших защитников, будущими первоклассниками — Даниилом и Евой. В сентябре ребята пойдут в первый класс, поэтому вручили рюкзаки со всем необходимым», — сказал Артамонов.

Акция продолжается. Присоединиться и помочь тем, кто в этом нуждается, могут все жители округа. Пункты приема расположены по трем адресам: улица Свердлова, дом № 26; улица Комсомольская, дом № 24; общественная приемная на улице Комсомольской, дом № 61/31.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместо с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.