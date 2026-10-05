Глава Подольска Григорий Артамонов почтил память подольских курсантов

5 октября в Подольске почтили память курсантов, которые осенью 1941 года задержали противника почти на две недели. Их стойкость позволила выиграть время для подвода резервов для обороны Москвы.

У памятника защитникам Москвы собрались глава округа Григорий Артамонов, представители администрации и депутатского корпуса, участники специальной военной операции и семьи тех, кто сейчас находится на передовой. Школьники пришли к монументу, несмотря на каникулы.

Дата памятного мероприятия совпадает с днем основания Подольска. 5 октября 1781 года императрица Екатерина II подписала соответствующий указ.

«Отмечая день рождения Подольска, мы вспоминаем не только о современных достижениях, но прежде всего о людях, составивших его немеркнущую славу. Героизм юношей стал частью характера нашего округа, его духовным стержнем», — сказал Григорий Артамонов.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.