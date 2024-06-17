Глава Подольска Григорий Артамонов лично отвез гуманитарный груз бойцам СВО

Гуманитарную помощь защитникам администрация и жители округа Подольск символично собрали в День России. Присоединился к поездке и игумен Вознесенской Давидовой Пустыни, благочинный монастырей Подольской епархии Московской митрополии Сергий, чтобы провести службу, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

Со всеми ребятами, которым глава г. о. Подольск Григорий Артамонов отвез груз, он знаком давно и всегда находится на связи. В этот раз бойцы ждали не только коптеры, тепловизоры, антидроновые ружья, но и посылки от родных.

Сейчас бойцам нечасто удается выйти на связь с семьями, поэтому для них организовали прямое включение по видеосвязи. Очень важно в сложные моменты увидеть лица близких и услышать важные слова поддержки. Подключились и к подольскому волонтерскому центру на улице Ульяновых. Вышли на связь из зоны проведения СВО специально, чтобы познакомить волонтеров с теми, ради кого они ежедневно и круглосуточно работают.

В знак благодарности бойцы передали флаг Подольска, на котором оставили свои позывные и добрые слова.

«Подольск всегда будет рядом со своими бойцами. Верим в победу и продолжим делать все, чтобы ее приблизить!» — сказал Григорий Артамонов.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», — сказал Андрей Воробьев.