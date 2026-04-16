Глава Подольска Григорий Артамонов доложил о подготовке к 81-й годовщине Победы

Менее чем через месяц Подольск отметит 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На оперативном совещании (профчасе) с коллегами 15 апреля глава городского округа Григорий Артамонов подробно обсудил, как муниципалитет встретит этот священный праздник. В центре внимания — безопасность, удобная логистика и комфорт для жителей и гостей округа, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Было решено сохранить традиции: акции «Окна Победы» и онлайн-формат «Бессмертного полка» вновь объединят подольчан. Также состоятся Международный исторический диктант и торжественное открытие московской областной «Вахты Памяти — 2026». Для молодежи организуют турнир по Warpoint и серию патриотических встреч. Кроме того, ветеранов поздравят адресно.

Кульминация праздника придется на 8 и 9 мая. В эти дни пройдут основные концерты, выступления фронтовых бригад во дворах, торжественные возложения цветов ко всем мемориалам. Отдельный блок совещания Артамонов посвятил благоустройству: все 50 памятников, закрепленных за Подольским комбинатом благоустройства, приведут в порядок и отремонтируют до 7 мая. Параллельно запланированы озеленение, обновление клумб, праздничное оформление улиц и общественных пространств. По словам главы, округ должен встретить День Победы достойно и торжественно.

Уже в понедельник стартует акция «Подольск помогает». Григорий Артамонов подчеркнул, что это — часть общей заботы: не только хранить историю, но и поддерживать тех, кому помощь нужна сегодня.

Он также отметил, что задача властей — провести мероприятия на высоком уровне, окружить ветеранов вниманием и сохранить живую связь поколений. Глава выразил уверенность, что годовщину Победы в округе отметят тепло.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.