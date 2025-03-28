Глава Подольска Артамонов: центр города благоустраивают в Подольске в 2025 году

В 2024 году в Подольске реализовали несколько проектов. В 2025 году будет благоустраиваться центр города, рассказал на рабочей встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым глава г. о. Григорий Артамонов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В Подольске и дальше формируют общественные пространства для комфорта жителей. За четыре года были благоустроены некоторые объекты. Благодаря этому у людей появились новые места, где они могут отдохнуть, отметил Артамонов.

В 2023 году президент России подписал указ, согласно которому, Подольск получил звание «Город доблести». В 2024 году на центральной площади в Сквере Поколений появилась соответствующая стела.

Тогда же удалось воплотить в жизнь ряд крупных проектов. Среди них второй этап работ в лесопарке «Дубровицкий лес». Также был благоустроен парк «Певческое поле» рядом с храмом и лесопарк «Дубки», который находится неподалеку от Федерального реабилитационного детского центра, подчеркнул глава Подольска.

Уже начали реализовывать крупные проекты. Среди них набережная реки Пахры в парке В. Талалихина. В 2025 году будет проводиться благоустройство центра города. Благодаря этому он начнет выглядеть по-новому, современнее, подчеркнул Артамонов.

В 2025 году будет обновлен парк «Дубрава», лесопарк «Березки», скверы Спасателей, Папирова и на улице Юбилейной. К 9 Мая будут благоустроены территории на площади Славы и рядом с памятником Подольским курсантам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», - отметил Воробьев.