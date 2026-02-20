Глава Подольска Артамонов принял участие в посвящении учеников лицея в кадеты

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов 19 февраля поздравил с посвящением в кадеты учеников лицея № 26. Кадетский класс правоохранительной направленности открыли осенью 2025 года. Для учащихся организовали занятия по тактике, строевой подготовке, правовой грамотности, хореографии, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В торжественной церемонии приняли участие начальник УМВД России по Г.о. Подольск полковник полиции Александр Редькин, заместитель начальника ГУ МВД России по Московской области генерал-майор Андрей Зеленов.

«Впереди нелегкая дорога, требующая твердого характера, дисциплины, честности и готовности брать на себя ответственность. Уверен, годы обучения станут временем роста, достижений и настоящей дружбы. Для вас это первый серьезный шаг на пути служения закону и справедливости», — сказал Артамонов.

Артамонов отметил, что посвящение устроили после того, как 17 февраля в России отметили День кадета. Напомнил, что история движения берет начало в 1732 году. За почти три столетия кадетские корпуса воспитали таких выдающихся людей, как Александр Суворов, Михаил Кутузов, Павел Нахимов, Федор Ушаков, Владимир Даль, Николай Римский-Корсаков и многих других.

«С гордостью отмечаю развитие кадетского движения в Подольске. Сегодня это не просто дань традиции, а осознанный выбор тысяч семей. В 15 школах округа работают 42 профильных класса. Для юных подольчан это настоящая школа характера, закладывающая прочный фундамент для будущего», — заключил Артамонов.

