Глава Подольска Артамонов открыл детскую площадку возле школы в Луганске

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов накануне вместе с председателем Совета депутатов Подольска Игорем Науменковым, игуменом Вознесенской Давидовой Пустыни, благочинным монастырей Подольской епархии Московской митрополии Сергием открыл новое игровое пространство на территории школы № 37 в Луганске. Делегация привезла также проекторы, принтеры, сканеры и ноутбуки для школы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Для детей устроили праздник с аниматорами, раздачей воздушных шаров и сладостей. Ребята показали творческие номера и затем опробовали новые карусели и качели.

«Когда в прошлый раз приезжал в луганскую среднюю школу № 37 имени Героя СССР Андрея Линева, договорились с руководством установить детскую площадку. Рад видеть, с какой радостью дети вышли играть — их улыбки стоят всех усилий. Особенно приятно было получить в ответ творческие подарки. Большое спасибо всем причастным за поддержку и участие. Вместе делаем важные дела — для детей, ради будущего», — сказал Артамонов.

Глава Подольска длительное время помогает луганской школе № 37 имени Андрея Линева. В апреле в преддверии Дня Победы делегация из Подольска привозила технику, наборы для занятий, творчества, спортивный инвентарь. Особенным подарком стал баннер о подвиге Подольских курсантов, задержавших фашистов на подступах к Москве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.