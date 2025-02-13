Глава Подольска вручил медаль к 80-летию Победы ветерану-санинструктору Шитову

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов побывал в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Александра Шитова и вручил памятную медаль в честь 80-летия Великой Победы, учрежденную Президентом России Владимиром Путиным, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Шитов принимал активное участие в обороне Ленинграда и спасал раненых воинов. В 2024 году герой отметил свой вековой юбилей.

«Этот знак признания — лишь малая часть благодарности за подвиги Александра петровича. За свою жизнь он спас тысячи бойцов. Сильный духом человек с большим сердцем, он и сегодня остаётся примером мужества и преданности делу», — сказал Артамонов.

Шитов родился в селе Молоди Подольского уезда. В 1942 году ушёл на фронт, служил санинструктором, спасая раненых под шквальным огнём. Демобилизовался только через год после Победы. После войны окончил медицинский институт и долгие годы трудился в 1586-м окружном военно-клиническом госпитале в Подольске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.