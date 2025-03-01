Глава подмосковного филиала Фонда «Защитники Отечества» посетила съезд адвокатов

Ольга Владимировна выразила искреннюю благодарность адвокатам за неоценимую помощь, которую они оказывают ветеранам СВО и семьям погибших защитников Отечества, предоставляя бесплатные юридические консультации. В ходе встречи она вручила благодарственные письма, отметив профессионализм и высокое чувство ответственности.

Более того, Ольга Ермакова предложила Коллегии адвокатов Московской области расширить сотрудничество.

«Мы видим огромный потенциал в совместной работе по созданию единой системы поддержки ветеранов СВО и их семей, которая обеспечит им комплексное юридическое сопровождение на всех этапах реабилитации и адаптации к мирной жизни. Это включает в себя не только предоставление консультаций, но и организацию обучающих семинаров для адвокатов по специфике правовых вопросов, связанных с ветеранами боевых действий, а также разработку методических рекомендаций и информационных материалов», - отметила Ольга Ермакова.

Она добавила, что юридическая поддержка — один из важнейших аспектов помощи ветеранам СВО и семьям погибших. Комплексный подход, который предполагает тесное взаимодействие Фонда «Защитники Отечества» и Коллегии адвокатов Московской области, позволит оперативно и эффективно решать возникающие проблемы и обеспечивать бойцам и их близким надежную защиту прав и законных интересов.

"Мы уверены, что совместными усилиями мы сможем создать максимально комфортные условия для адаптации ветеранов к мирной жизни и обеспечить им достойное будущее", - отметила Ермакова.

Фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместо с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.