Глава Павловского Посада вручил школьные наборы будущим первоклассникам

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов посетил семьи участников специальной военной операции, которые погибли, исполняя свой священный долг.

Женя в этом году станет учащейся Лицея в городе Электрогорск. В семье Самсоновых четверо детей. Сын Хаким был мобилизован в сентябре 2022 года. В феврале 2024 года погиб при исполнении боевого задания. Награжден орденом Мужества.

Мама, Ольга Николаевна, очень гордится сыном. Она воспитала настоящего Героя, который с честью выполнил свой долг перед Родиной. А Женя равняется на поступки брата. Старается быть рассудительной и ответственной.

Вова тоже идет в первый класс. Он будет учится в Павлово-Посадской гимназии. Его папа, Владимир Хилков, в октябре 2022 года был призван в зону проведения СВО. Погиб в июне 2023 года при выполнении боевых задач. Награжден орденом Мужества. Татьяна Анатольевна, мама Вовы, много вкладывает в своих детей, прививая им любовь к семье и родине. Вова очень похож на своего отца, который является для него примером.

Глава пожелал будущим первоклассникам идей и вдохновения, чтобы школа стала для них вторым домом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе активно готовят школы к новому учебному году.

«В этом году за парты в Подмосковье сядут 1 млн 80 тыс. школьников, ожидается рекордное число первоклашек — 120-125 тыс. (в прошлом было порядка 115 тыс.). Наша задача — сделать так, чтобы все наши школьники всегда с удовольствием шли учиться, поэтому самое пристальное внимание мы уделяем качеству образования», — отметил Воробьев.