Глава Павловского Посада провел личный прием граждан в Электрогорске

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов провел личный прием граждан в Электрогорской приемной партии «Единая Россия». Как отметил глава округа, такие встречи - это не просто протокол, а живой диалог о проблемах, волнующих жителей, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Особое внимание в ходе приема было уделено демобилизованному участнику СВО. Денис Семенов подчеркнул, что вопрос, с которым обратился герой, взят на личный контроль. «Те, кто защищал нашу страну, заслуживают не просто внимания, а конкретных действий и решений», - заявил глава округа.

Также в ходе приема были обсуждены вопросы ремонта дороги между ул. Горького и Ухтомского, которая, по словам главы округа, в настоящее время представляет собой "просто накатанный проезд". Решение вопроса запланировано на следующий год.

Еще одной темой обсуждения стала организация парковочных мест во дворах. Денис Семенов отметил, что неправильная парковка может затруднить проезд скорой помощи или пожарных, и пообещал решить эту проблему.

Глава округа заверил, что ни один вопрос не останется без ответа, и часть решений будет реализована уже в этом году, а часть – весной следующего.

Записаться на прием в Электрогорскую приемную партии «Единая Россия» можно по телефону 8(496)432-99-05.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.