Глава Павловского Посада Денис Семенов вручил первые паспорта юным жителям

В своем обращении Денис Семенов подчеркнул, что получение паспорта — это не просто обретение документа, а знаковое событие, символизирующее взросление и начало осознанного пути гражданина великой страны. «С этого момента каждый из вас — полноправный гражданин России, с правами и обязанностями, с возможностями и ответственностью», — отметил глава округа, обращаясь к подросткам.

Денис Семенов также напомнил слова Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина о том, что будущее России находится в руках молодого поколения. Глава округа выразил уверенность, что именно этим умным, талантливым и целеустремленным ребятам предстоит писать новые страницы истории Павлово-Посадского округа и всей страны.

В завершение церемонии Денис Семенов пожелал юным павловопосадцам всегда оставаться достойными гражданами России, любить свою Родину, стремиться к знаниям и помнить, что они — гордость и надежда региона. Он поздравил ребят с этим важным событием в их жизни.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.