Глава Павлово-Посадского округа пообщался с семьей одного из Героев СВО

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов пообщался с Василием и Натальей Евдокимовыми. Василий был мобилизован в зону проведения специальной военной операции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас он после серьезного ранения находится дома. Василию необходима реабилитация, нужна консультация неврологов. Глава во время общения договорился, что в понедельник бойца примут врачи из университета имени И. М. Сеченова.

В продолжение разговора участники встречи обсудили некоторые бытовые вопросы связанные с газификацией и ремонтом дороги.

«У Натальи настоящая семья защитников! Про мужа я уже рассказал. Брат Натальи — Михаил, также исполняет свой долг в зоне СВО. Старший сын Вячеслав по профессии военный. Сейчас он выполняет миротворческую миссию в Сирии. Также в семье Евдокимовых подрастает еще 2 сына — Иван и Егор, и дочка Анастасия. В завершение встречи пообещали друг другу, что будем на связи. Мы всегда готовы оказать всестороннюю помощь и поддержку нашим Героям.» — сказал Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.