Глава Павлово-Посадского городского округа встретился со студентами техникума

Как отметил Денис Олегович, ему приятно видеть, что все больше ребят проявляют интерес к развитию спорта и культуры. Он поделился с ними ближайшими планами по благоустройству: как развиваются спортшколы, строятся новые площадки и зоны отдыха. Например, в техникуме есть отличная команда по мини-футболу, которой чуть не хватило очков, чтобы попасть во Всероссийскую лигу. Ребята не сдаются, и это вдохновляет. Главное — нацеленность на результат.

Обсуждали и другие вопросы: строительство велодорожек, благоустройство дворов и общественных территорий. Он заметил, что молодежь оценила их идеи и планы, что мотивирует действовать быстрее и активнее.

Один из самых трогательных вопросов задала студентка, чей отец сейчас мобилизован в зону проведения специальной военной операции. Она спросила, как округ помогает тем, кто защищает Родину. Денис Семенов рассказал о регулярных гуманитарных поездках и он заверил, что если ее семье требуется помощь, они обязательно подключатся.

«На прощание я хотел донести до ребят одну важную мысль: путь каждого человека — это прежде всего его собственный выбор. Не нужно искать причины неудач вовне — оглянитесь на себя, на свои действия и решения. Мы живем в стране возможностей, где важно не бояться идти вперед. Все зависит от нас. А такие встречи еще раз убеждают: у нашей молодежи есть амбиции, стремления и силы двигаться вперед!» — сказал Денис Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.