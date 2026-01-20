Глава Орехово-Зуевского округа поздравил ветерана Анну Кузнецову с днем рождения

сегодня в 17:36

Глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий 19 января поздравил с днем рождения Анну Ивановну Кузнецову, ветерана труда и труженика тыла, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Анна Ивановна Кузнецова — коренная жительница Орехово-Зуевского округа, ветеран труда и труженик тыла. В годы Великой Отечественной войны, будучи подростком, она работала в колхозе, внося вклад в Победу.

После окончания школы Анна Ивановна получила образование в техникуме и многие годы трудилась на заводе «Респиратор» сборщиком деталей. В 1957 году она познакомилась с будущим супругом Вячеславом Васильевичем Кузнецовым. В семье выросли два сына — Александр и Владимир.

Сегодня Анну Ивановну окружают заботой внук, две внучки и три правнука. Глава округа пожелал ей крепкого здоровья, долголетия и душевного тепла.

«Пожелал Анне Ивановне крепкого здоровья, долголетия, душевного тепла, внимания близких и еще многих спокойных, светлых лет жизни», — отметил Руслан Заголовацкий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.