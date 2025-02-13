Глава округа встретился с жителями в Старых Химках

В Старых Химках провели встречу с жителями в рамках выездной администрации. Представители городских служб и профильных управлений приняли обращения у 100 горожан. Большинство вопросов затронули сферы благоустройства, транспорта, социальной поддержки, а также ЖКХ, сообщает пресс-служба администрации округа.

Формат выездной администрации востребован среди жителей, так как позволяет решать вопросы оперативно. На встречах химчане могут предлагать идеи по улучшению городской инфраструктуры, подавать заявки на проведение ремонтных работ и решать проблемные вопросы.

«Сегодня я обратилась с просьбой построить современную спортивную площадку. Вопрос зафиксировали. Очень удобно, что есть живой контакт с представителями администрации. Мы уже не первый раз обращаемся, и нас всегда слышат», — рассказала жительница деревни Исаково Екатерина Лельникова.

Каждый желающий может предложить идеи по улучшению городской инфраструктуры, подать заявки на проведение ремонтных работ и оставить отзыв онлайн. Для этого необходимо отсканировать специальный QR-код и заполнить форму.

Это пятая выездная администрация, которая прошла с начала года. В прошлом году в разных микрорайонах Химок провели 52 выездные администрации и приняли в работу более 2,6 тысяч обращений жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.