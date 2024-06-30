Глава округа Ступино поздравил выпускников школы №2 с окончанием учебы

«Сегодня для вас – ответственный и волнительный день. Вы прощаетесь со школой, а вместе с ней и с одним из самых прекрасных периодов в жизни. Перед каждым из вас открыты все двери. Благодарю родителей и педагогов за воспитание и поддержку молодого поколения. Ставьте перед собой цели, не останавливайтесь на достигнутом и идите только вперед», - добавил он.

Глава округа вручил Маргарите Гаврилиной сертификат на 50 тыс. рублей за призовое место на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

В этом году школа выпускает во взрослую жизнь 76 юношей и девушек, 14 из которых - с отличием.

Ребята принимали поздравления от учителей, родителей и почетных гостей.

Со школой в округе прощаются 1300 выпускников девятых и 457 выпускников одиннадцатых классов. Восемь школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Выпускница Усадовской школы стала мультистобалльницей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе строится 21 школа и 11 детских садов. Важно также обеспечить своевременную готовность подъездных дорог к школам и парковок возле них.

«Лето — прекрасная пора, и, как обычно, оно заканчивается очень быстро и стремительно. У нас <…> капитальный ремонт 96 объектов, новое строительство: 21 школа, 11 детских садов», — сказал Воробьев.