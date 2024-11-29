Глава округа Ступина встретился с участником СВО и старостами в селе Березнецово

Руководитель городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских встретился с участником специальной военной операции, пришедшим в отпуск, его супругой и старостами деревень Владимирово и Щербинино, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники встречи обсудили ситуацию на СВО и необходимую гуманитарную помощь военнослужащим.

«Каждый, кто принимает участие в специальной военной операции, защищает интересы России — герой нашей страны. Мы гордимся нашими героями и вместе с их родными ждем возвращения домой с победой. Мы всегда готовы оказать необходимые поддержку и помощь», — сказал Сергей Мужальских.

Глава округа вручил герою памятный подарок, благодарственное письмо и альманах «Воинская доблесть», в котором рассказывается о подвигах ступинцев в годы Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Старосты деревень обратились к Сергею Мужальских с просьбой об укреплении щебнем дорог в населенных пунктах.

В деревню Щербинино направлен специалист для оценки состояния дорог. Дорожный объект в деревне Владимирово внесен в план работ.

Руководитель муниципалитета вручил старостам паспорта населенных пунктов, значки и удостоверения, пожелал совместной результативной работы в интересах жителей.

Волонтерский штаб по оказанию помощи участникам СВО, их близким и эвакуированным жителям Курской области работает по адресу: г. Ступино, ул. Пушкина 101, тел.: 8 (49-66) 47-68-22.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.