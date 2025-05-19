Глава округа Пушкинский проверил ход работ по благоустройству дворов и улиц

Наступил сезон активных работ по благоустройству. Накануне глава округа Пушкинский Максим Красноцветов проверил ремонт дороги на Задорожной улице в Ивантеевке. Протяженность работ — более 1,7 км, площадь — порядка 15 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

По планам работ на улице проведут замену асфальтового покрытия и бордюрных камней, отремонтируют тротуары, нанесут дорожную разметку и установят новые знаки. Сейчас активно ведутся работы по установке бортового камня по всей протяженности улицы. Завершить благоустройство улицы планируют в июле.

В округе также ведутся работы на 8 дворовых территориях. В Ивантеевке на Школьной улице, в районе дома № 23 работники устанавливают новый бордюрный камень, ведут засыпку территорий песком и щебнем. Запланированы работы по замене асфальтового покрытия, обустройству новых парковочных пространств и тротуаров, в этом месте установят и современную детскую игровую площадку.

Работы выполнены на 64%. Всего в планах благоустроить 11 дворов и 10 «народных троп».

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.