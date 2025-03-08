Глава округа Пушкинский поздравил мать погибших героев спецоперации

В преддверии праздника 8 Марта глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с депутатом окружного Совета Дмитрием Кульковым навестили маму двух героев СВО Оксану Николаевну, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ее младший сын Александр работал в составе ЧВК «Вагнер», старший Иван также ушел на фронт в числе добровольцев. Оба молодых человека погибли, выполняя служебный долг.

На встрече присутствовала и супруга одного из погибших бойцов.

«Есть женщины, поздравляя которых трудно подобрать слова. Семьи военнослужащих, чьи мужчины отдали жизни для защиты Родины, всегда под нашей защитой. Все награды, подвиги Героев — это подвиги их семей, женщин, которые через свои сердца пропустили всю боль происходящего. Сил и мужества. Мы всегда рядом!» — сказал Максим Красноцветов.

Он отметил, что семья всегда может обратиться в администрацию округа и быть уверенной, что эту помощь окажут.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.